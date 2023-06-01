Доходы консолидированного бюджета Псковской области выросли вдвое за пять лет

Среди субъектов Северо-Запада у региона за последние пять лет зафиксированы самые высокие темпы роста доходов бюджета после Санкт-Петербурга

ПСКОВ, 1 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области за последние 5 лет увеличили более чем в 2 раза объем доходов консолидированного бюджета региона, которые достигли уровня в 61 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников, выступая на сессии Псковского областного собрания с отчетом о работе правительства региона за год.

"Нашу работу с бюджетом в 2017 году мы начинали с планового показателя доходов консолидированного бюджета в 28,5 млрд рублей. Бюджет области и вовсе составлял порядка 24 млрд рублей. Уровень госдолга был 102% к доходам. Прошлый год мы закончили с исполнением доходов в размере свыше 61 млрд рублей консолидированного бюджета. Уровень госдолга снизился до 70,6%", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что среди всех субъектов Северо-Запада у Псковской области за последние пять лет зафиксированы самые высокие темпы роста доходов бюджета после Санкт-Петербурга.

"Если брать итоговые показатели бюджетов, то в среднем по округу доходы субъектов выросли на 73%. Наш показатель - 96,4%. И, кстати, за этот же период по темпам роста доходов бюджета мы заняли пятое место в стране. Один из принципиально важных результатов, который позволил нам выйти на такие показатели, - мы добились пересмотра методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В этом году это дало нам 1,5 млрд рублей", - отметил губернатор.

По его словам, по итогам 2023 года власти Псковской области рассчитывают на рост собственных доходов бюджета на уровне в 1 млрд рублей.

В конце декабря прошлого года депутаты Псковского областного собрания приняли в трех чтениях региональный бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Доходы бюджета, согласно документу, в 2023 году ожидаются в размере 51,5 млрд рублей, расходы - в размере 54,36 млрд рублей. В ходе выступления на декабрьской сессии Ведерников отмечал, что госдолг составляет - 20,4 млрд рублей.