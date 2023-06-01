Мишустин протестировал первый функциональный прототип электрокара "Атом"

Проект представляет собой электрокар с кибербезопасной операционной системой и маркетплейсом приложений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выставке "Цифровая независимость промышленной России" осмотрел первый функциональный прототип электрокара "Атом".

Проект "Атома" представляет собой электрокар с кибербезопасной операционной системой и маркетплейсом приложений. Мишустину рассказали, что по состоянию на 12 мая 2023 года была разработана первая версия операционной системы (ОС) для "Атома" Atomverse. На стенде Мишустину представили первый функциональный прототип электрокара и рассказали, что в разработку отечественной ОС включены связанные облачные сервисы, платформа телематики, приложения человеко-машинного интерфейса (HMI), информационно-развлекательная система автомобиля (IVI) и элементы дополненной реальности.

Мишустин с интересом протестировал салон нового электрокара. Присев за руль, он досконально изучил новые возможности автомобиля. На рулевом колесе расположен мультимедийный экран, куда выведены функции управления автомобилем. За счет элементов дополненной реальности система помогает водителю перестраиваться. "А руль-то зачем?", - пошутил на этот счет глава правительства.

Премьер привычным движением потянулся к креслу, чтобы подстроить его под себя, но не нашел никаких рычагов и кнопок в тех местах, где они располагаются у классических автомобилей. Оказалось, что и эти функции встроены в цифровую систему управления на руле. Нажав несколько виртуальных кнопок, Мишустин отрегулировал положение водительского сидения. "Очень просто", - заметил он.

После беглого знакомства с электрокаром Мишустин обратился к гендиректору "Камаза" Сергею Когогину, высказав ему свои предложения. "Может быть, сделать такое клиентское тестирование? Очень многие привыкли регулировать параметры кресла отсюда", - указал он на привычное расположение кнопок. "Никаких проблем вывести автоматику сюда нет, согласны?", - спросил он. "У молодежи спросите, у сегмента, на который вы рассчитаны, спросите, как это лучше сделать", - добавил Мишустин, подчеркнув, что не настаивает, но, по его мнению, "многие вещи нуждаются в осмыслении".

В целом же концепт премьеру понравился. "Ну, классно! Идея, концепция, все", - похвалил он. При этом Когогин заверил, что минимализм представленного салона автомобиля не случаен, а является результатом многих опросов. По его словам, в зависимости от модификации автомобиль будет стоить от 2,5 млн до 3,5 млн рублей.

"Ну, и когда [электрокар АТОМ будет готов]?", - спросил Мишустин. "В 2025 году", - ответил Когогин. "Все слышали?", - призвал в свидетели представителей прессы премьер.

Он также коротко на английском языке переговорил с исполнительным директором АО "Кама", которое занимается разработкой "Атома" Харальдом Гюнтером Грюбелем, который сообщил, что "Атом" - это первый российский электромобиль и первая цифровая платформа для этого автомобиля. Он отметил, что и батареи, и мотор - все производится в России. Премьер отдельно поинтересовался, как Грюбелю работается с российскими партнерами. "Честно говоря, я больше русский, чем немец", - рассмеялся тот в ответ. По его словам, в России он чувствует себя прекрасно, тем более это уже не первый его проект в России. Грюбель рассказал Мишустину, что его супруга живет в Москве, сам же он лишь изредка бывает в столице по выходным, а всю рабочую неделю проводит в Набережных Челнах.