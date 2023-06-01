Госдума ввела штрафы за сокрытие данных о выбросах парниковых газов

Они составят до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении штрафов до 500 тыс. рублей за непредставление или искажение отчета о выбросах парниковых газов.

Непредставление или несвоевременное представление отчета о выбросах парниковых газов, а также представление в указанном отчете заведомо недостоверной информации повлечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Для должностных лиц штраф составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для предпринимателей - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для юридических лиц - от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.