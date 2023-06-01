В Крыму снизили стоимость проезда в транспорте при оплате смартфоном картой "Мир"

Пользуясь акцией, жители будут платить на восемь рублей меньше

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") с 1 июня запустила акцию в Республике Крым и Севастополе, по которой жители будут платить на восемь рублей меньше в общественном транспорте при оплате проезда загруженной на смартфон картой "Мир", сообщается в четверг на сайте Министерства транспорта Крыма.

"Предложение российской платежной системы действует четыре месяца - до 30 сентября 2023 года. Чтобы воспользоваться скидкой, карту "Мир" предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов - Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты", - говорится в сообщении.

Акция распространяется на поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях, которые оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Также скидка предоставляется при оплате проезда на катерах в Севастополе маршрутами Графская пристань - Северная, Радиогорка - Артиллерийская бухта и Графская пристань - Троицкая.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении с 1 июня эксперимента, позволяющего льготникам оформить виртуальную социальную карту и использовать ее в общественном транспорте. Для создания виртуальной соцкарты нужно привязать карту "Мир" к смартфону в платежном приложении Mir Pay, отправить заявку на оформление виртуальной социальной карты через портал госуслуг и дождаться уведомления о ее готовности. Эксперимент продлится до 1 июля 2024 года и будет проходить на добровольной основе в заинтересованных регионах.