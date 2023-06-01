В Воронежской области вдвое увеличили грантовую поддержку НКО

Она превысила 250 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 1 июня. /ТАСС/. Власти Воронежской области за год вдвое увеличили грантовую поддержку некоммерческих объединений (НКО) региона, объем финансовой помощи превысил 250 млн рублей. Об этом рассказал в четверг губернатор региона Александр Гусев на проходящем в Воронеже форуме Общественной палаты РФ "Сообщество".

"Мы в нашей области проделали значительную работу по совершенствованию господдержки некоммерческих организаций, существенно вырос объем финансовой помощи в виде субсидий и грантов. <...> Сумма средств, которые мы через "Образ будущего" доводим до [НКО], составляет более 250 млн рублей. <...> Одним из стимулов гражданской ответственности в нашей области стало также увеличение количества конкурсов на гранты некоммерческим организациям, объемов финансирования из федерального бюджета - и эта сумма фактически за последний год выросла вдвое", - сказал он.

Гусев пояснил, что с нынешнего года социально ориентированные НКО и ТОС (территориальное общественное самоуправление) получают поддержку на конкурсной основе от единого грантового оператора автономной некоммерческой организации "Образ будущего", которая создана три года назад. По его словам, вовлеченность людей в полезную социальную деятельность возросла, потому что в Воронежской области выросла поддержка НКО, активно включились в работу и муниципалитеты, областной департамент соцзащиты ежегодно проводит конкурсный отбор их проектов и предоставляет субсидии.

Губернатор отметил, что власти региона активно работают с Общественной палатой Воронежской области, что позволяет решать многие задачи: это помощь участникам специальной военной операции и членам их семей, проверка организации питания в школах и другие. "Мы со своей стороны к этому открыты - и фактически перезапускаем наш проект создания экспертных советов при исполнительных органах власти, куда в том числе войдут и представители Общественной палаты. Это люди, которые смогут напрямую в режиме реального времени видеть, что делается внутри правительства Воронежской области, давать свою оценку и предложения", - сказал Гусев.

Традиционный форум Общественной палаты РФ "Сообщество" проходит в Воронеже 1 и 2 июня под темой "Традиции и ценности в основе будущего страны", участники обсудят проблемы высшего и среднего образования, демографические тенденции, проблемы семьи и материнства, вопросы общественного контроля. В 2023 году региональные форумы "Сообщество" также пройдут в Якутске, Вологде и Самаре, итоговый форум состоится в Москве в начале ноября.