Запорожская область представит на ПМЭФ промышленный и туристический кластеры региона

Делегацию области на форуме возглавит врио губернатора Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Запорожская область, которая в этом году впервые примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), представит промышленный, сельскохозяйственный и туристический кластеры. Об этом сообщил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"На ПМЭФ-2023 будут представлены основные направления развития Запорожской области, особенности экономического потенциала, промышленный, сельскохозяйственный и туристический кластеры. Уверен, участие нашей области в таком масштабном проекте позволит открыть для региона дополнительные рынки сбыта и возможности для развития экономики", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее зампредседателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко сообщил ТАСС, что делегацию области на ПМЭФ возглавит Балицкий. На площадке форума планируется подписание меморандумов и соглашений о сотрудничестве области с другими субъектами РФ и ряда инвестиционных соглашений.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в РФ. В этом году он пройдет 14-17 июня. В пленарном заседании форума традиционно принимает участие президент России Владимир Путин. Тема рынка труда станет одной из ключевых на ПМЭФ-2023.