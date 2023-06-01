Мажоритарий ПИК Гордеев продаст ТЦ на юге Москвы связанному с Ротенбергами холдингу

Холдинг управляет торгово-развлекательными центрами "Моремолл" в Сочи, "Галерея Краснодар" в Краснодаре и "Хорошо!" и "Океания" в Москве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство "ТПС Реал Эстейт холдинг Лимитед" о покупке 100% ООО "МИРС", которая владеет торговым центром Columbus у метро Пражская в Москве. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ФАС в своем Telegram-канале.

"ФАС согласовала соответствующее ходатайство: "ТПС Реал Эстейт холдинг Лимитед" получит 100% долей в уставном капитале компании "МИРС". "ТПС Недвижимость" приобретет права на осуществление функций исполнительного органа", - говорится в сообщении ФАС РФ.

Сделка пока не закрыта, сообщил ТАСС источник на рынке недвижимости.

По данным СПАРК, ООО "МИРС" на 100% принадлежит основному акционеру девелоперской группы "ПИК" Сергею Гордееву. Согласно сведениям Forbes, ТЦ Columbus сейчас управляет Mall Management Group Гордеева. Группа заняла 14-е место рейтинга "Короли российской недвижимости - 2023" по версии журнала.

По данным газеты "Ведомости", "ТПС недвижимость" принадлежит трасту "ТПС Реал Эстейт холдинг Лимитед" семей бизнесменов Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, а также дочери миллиардера Аркадия Ротенберга Лилии. Также холдинг управляет торгово-развлекательными центрами "Моремолл" в Сочи, "Галерея Краснодар" в Краснодаре и "Хорошо!" и "Океания" в Москве.