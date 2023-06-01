СПБ Биржа с 5 июня увеличит количество ETF на торгах до 170

Сделки с ETF на СПБ Бирже доступны только квалифицированным инвесторам

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. СПБ Биржа с 5 июня 2023 года предоставит доступ к торгам ценными бумагами 14 новых ETF (Exchange-traded funds - инвестиционные фонды, включающие в себя акции нескольких компаний - прим. ТАСС), включая 13 маржинальных фондов, пять из которых реверсные (с обратной динамикой). Об этом говорится на сайте торговой площадки. Таким образом, количество ETF на торгах достигнет 170.

Маржинальные ETF предназначены для получения доходности, которая коррелирует с эталонным индексом, но при этом стремится удвоить (2x) или утроить (3x) его ежедневную доходность или наоборот - показать доходность, обратную показателям эталонного индекса в один (-1х), два (-2х) или три (-3х) раза. В состав маржинальных фондов входят финансовые инструменты с кредитным плечом, в том числе фьючерсные контракты, опционы и прочие активы, следует из сообщения площадки.

Сделки с ETF на СПБ Бирже доступны только квалифицированным инвесторам. Среди запускаемых инструментов инвесторам будут доступны ETF - следующие за динамикой индекса Nasdaq-100 (ETF ProShares Ultra QQQ, тикер: QLD), индекса Dow Jones (ProShares UltraPro Dow30, тикер: UDOW), а также индекса ICE US Treasury 20+ Year Bond, включающего публичные выпуски ценных бумаг США со сроком до погашения более двадцати лет (ProShares Ultra 20+ Year Treasury, тикер: UBT). В список новых реверсных (шортовых) ETF входит в том числе на S&P 500 (ProShares UltraPro Short S&P500, тикер: SPXU).

Расчеты по ETF осуществляются на второй расчетный день с даты заключения сделки (Т+2) в валюте первоначального листинга. Минимальный лот - одна ценная бумага. СПБ Биржа проводит торги ценными бумагами ETF в режиме основных торгов до 23:00 мск, поскольку после этого времени наблюдается снижение ликвидности ETF на международных площадках. В связи с этим после 23:00 мск инвесторы могут снимать заявки, но не могут подавать новые заявки на заключение сделок. Не снятые после 23:00 мск заявки могут быть исполнены до 01:45 мск следующего дня при наличии встречных заявок на международных площадках.