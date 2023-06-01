"Силмаш" заявил о переносе сроков поставки турбины большой мощности ГТЭ-170 на конец года

Изначально поставка была запланирована на осень

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. "Силовые машины" намерены сдвинуть срок поставки газовой турбины ГТЭ-170 на конец 2023 года. Изначально поставка была запланирована на осень текущего года, сообщил владелец компании Алексей Мордашов в ходе пленарного заседания ЦИПР-2023.

"Мы ее делаем. У нас несколько сдвинется срок - наш первоначальный срок поставки был осенью 2023 года, мы сделаем это к концу 2023 года, но достаточно уверенно смотрим на возможность. Мы сделаем турбину ГТЭ-170 для "Татэнерго", - сказал он.

Поставить первую турбину планируется для Нижнекамской ТЭЦ.

В декабре 2022 года концерн "Силовые машины" завершил сборку головного образца газовой турбины большой мощности ГТЭ-170. Общий объем инвестиций в проект составил 15 млрд рублей, из них 4,8 млрд рублей просубсидированы государством.

"Силовые машины" создают мощности для выпуска восьми газовых турбин в год, на эти объемы компания намерена выйти в 2025 году. В перспективе возможно увеличение производственных мощностей до 12 турбин. Также компания обеспечит сервис газовых турбин, в том числе стороннего производства, включая производство и поставку запасных частей.

В июне 2022 года генеральный директор "Силмаша" Александр Конюхов сообщал, что концерну необходимо выпустить 32 газовые турбины ГТЭ-170 для окупаемости затрат.

В России нет собственной технологии производства газовых турбин большой мощности, но участие в программе модернизации тепловых мощностей предполагает использование только локализованного в стране оборудования.