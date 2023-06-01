Хуснуллин заявил, что школы и детсады в Мариуполе планируется восстановить к 1 сентября

При участии вице-премьера после ремонта был открыт детский сад на 90 мест

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Восстановление всех школ и детских садов в Мариуполе планируется к 1 сентября. Об этом во время рабочей поездки в город сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Наша задача, чтобы все школы и детские сады, которые нужны для жителей Мариуполя, были восстановлены к 1 сентября", - написал он.

Во время поездки Хуснуллин посетил восстановленную школу искусств на 850 мест в Мариуполе. "Для меня это особенный объект, потому что о том, как он нужен детям, мне рассказала девочка в одну из первых поездок в ДНР. Работы провели быстро, и сегодня мы уже посмотрели концерт ребят в отремонтированном здании", - пояснил вице-премьер.

Он отметил, что рядом со школой искусств находится школа на 1,3 тыс. мест, в которой завершен ремонт.

"Большой объем работ провели и в школе на 920 учащихся в другом районе Мариуполя. Ее открыли сегодня после капитального ремонта. Хорошо помню, в каком состоянии она была. Разрушения были серьезные. Специалисты "Единого заказчика" восстановили перекрытия и стены, кровлю и фасад, обновили инженерные коммуникации и системы безопасности, провели отделку внутренних помещений, благоустройство территории и спортивной площадки", - написал Хуснуллин.

Также в городе при участии вице-премьера после ремонта был открыт детский сад на 90 мест.