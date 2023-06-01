Эксперты: Россия и Украина с 2025 года могут перейти на аукционные механизмы транзита газа

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что в прежние годы Киев рассматривал возможность выстроить с "Газпромом" отношения по европейской модели

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Окончание действия договора о транзите российского газа через Украину в конце 2024 года не означает, что поставки российского газа в Европу по этому маршруту прекратятся. Россия и Украина могут перейти на краткосрочное бронирование мощностей для прокачки газа в Европу, исходя из фактической динамики поставок, считают опрошенные ТАСС эксперты.

О том, что Украина не намерена продлевать истекающее в 2024 году соглашение о транзите газа с Россией сегодня сообщил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс, сославшись на разговор с заместителем министра энергетики Украины. По его словам, Украина намерена исполнять соглашение до 2024 года, но продлевать не будет.

"Во-первых, и "Газпром" не собирался его (транзитный контракт - прим. ТАСС) продлевать, насколько мне известно. Более того, этот контракт после 2019 года был России навязан европейскими политиками, прежде всего Германией. "Газпром" еще тогда, в 2019 году, рассматривал в качестве основного варианта переход на краткосрочные аукционы, краткосрочное бронирование мощностей, как он это сделал с "Ямал - Европой" с 2021 года. То есть бронировать, исходя из фактической динамики поставок, например на месяц вперед, хоть на сутки вперед. Скорее всего, этот вариант и будет использоваться", - отметил заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

С ним согласен и эксперт ИнфоТЭК, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, который отметил, что в прежние годы Киев рассматривал возможность выстроить с "Газпромом" отношения по европейской модели.

"Даже если предположить, что украинская сторона сохранится в качестве субъекта в конце 2024 года и действительно не станет продлевать транзитный контракт, это не означает, что прокачка газа прекратится. В прежние годы Киев рассматривал возможность выстроить с нами отношения по европейской модели. То есть "Газпром" будет бронировать мощности на входе в ГТС Украины и платить в рамках принятых в ЕС аукционных механизмов. Соответствующая юридическая основа создавалась украинской стороной во второй половине 2010-х годов. По всей видимости, киевские чиновники будут продавливать именно эту модель взаимодействия", - сказал Фролов.

Обсуждать прекращение транзита - преждевременно

В то же время Фролов не считает целесообразным обсуждать "в текущих условиях заявления украинских чиновников в пересказе австрийских бизнесменов".

Белогорьев в свою очередь отметил, что в случае прекращения транзита российского газа через Украину пострадают прежде всего Австрия и Словакия.

"Украина, естественно, может совсем перекрыть российский транзит по политическим мотивам. Но вряд ли сделает это, и дело даже не в транзитных платежах, а в том, что европейским странам, прежде всего Словакии и Австрии, российский газ будет нужен как минимум еще в 2025-2026 годах, поэтому на нее будет оказываться давление, чтобы возможность бронирования мощностей у "Газпрома" оставалась", - считает Белогорьев.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год включительно с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. метров газа в 2020 году и 40 млрд куб. метров ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.