Вторую волну проектов индустриальных центров компетенций запустят в 2023 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Вторая волна проектов индустриальных центров компетенций будет запущена в этом году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Цифровая независимость промышленной России".

"Уже в этом году должна быть запущена вторая волна проектов индустриальных центров компетенций", - сказал он.

Мишустин отметил, что не все проекты были проработаны в прошлом году, и для некоторых потребовалось больше времени. "Но сейчас они с отраслевыми заказчиками согласованы, и объем дополнительных средств государственной поддержки, соответственно, определен", - уточнил премьер-министр.