1 июня, 11:22,
обновлено 1 июня, 11:51

Вторую волну проектов индустриальных центров компетенций запустят в 2023 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Вторая волна проектов индустриальных центров компетенций будет запущена в этом году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Цифровая независимость промышленной России".

"Уже в этом году должна быть запущена вторая волна проектов индустриальных центров компетенций", - сказал он.

Мишустин отметил, что не все проекты были проработаны в прошлом году, и для некоторых потребовалось больше времени. "Но сейчас они с отраслевыми заказчиками согласованы, и объем дополнительных средств государственной поддержки, соответственно, определен", - уточнил премьер-министр. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация