Китайский инвестор запустит в Подмосковье производство насосных станций

Производственные мощности предприятия позволят в год выпускать около 1 тыс. станций

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Китайский производитель насосного оборудования компания "Сиэнпи Рус" в этом году планирует запустить свое производство на территории индустриального парка "Есипово" в Солнечногорском городском округе Подмосковья. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил порядка 100 млн рублей. Благодаря открытию нового производства для жителей городского округа Солнечногорск и ближайших муниципалитетов Подмосковья появится около 20 рабочих мест. Запуск предприятия запланирован уже на III квартал этого года", - процитировали в сообщении зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерину Зиновьеву.

В министерстве рассказали, что производство компании будет расположено на территории индустриального парка "Есипово", управляющей компанией которого является Корпорации развития Московской области. Основное производство компании, на котором выпускаются насосы и автоматика, расположено в Китае. На новом предприятии в Подмосковье планируется производить комплектующие насосных станций - трубные обвязки и рамы. Оборудование предназначено для повышения давления водопровода в многоквартирных зданиях и бизнес-центрах.

"Для производственного цеха компания уже закупила автоматические установки для орбитальной сварки, станки лазерной резки труб и автоматической вытяжки горловин из труб, а также вспомогательное оборудование для металлообработки. Производственные мощности предприятия позволят в год выпускать около 1 тыс. станций. В дальнейшем объем может быть увеличен", - привели слова гендиректора Корпорации развития Московской области Владимира Слипенькина.