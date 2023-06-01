Секретарь парткома Шанхая на встрече с Маском приветствовал увеличение инвестиций от Tesla

Чэнь Цзинин назвал плодотворным развитие сотрудничества с Tesla

ШАНХАЙ, 1 июня. /ТАСС/. Секретарь парткома Шанхая Чэнь Цзинин на состоявшейся в четверг встрече с Илоном Маском поприветствовал углубление сотрудничества города с компанией Tesla, включая увеличение инвестиций и внедрение большего количества новых продуктов. Об этом говорится в опубликованном сообщении пресс-службы городского правительства.

"Развитие сотрудничества с Tesla в Шанхае было плодотворным. Приветствуем использование возможностей модернизации, озеленения городов и низкоуглеродного развития для увеличения инвестиций [Tesla] и операционной деятельности в Шанхае, углубление сотрудничества в области автомобилей на новых источниках энергии и накопителей энергии, а также внедрение большего количества новых продуктов, новых технологий и новых услуг в Шанхае, чтобы технологии могли служить улучшению жизни", - сказал чиновник.

Маск в свою очередь рассказал секретарю парткома о работе завода Tesla в Шанхае, новых накопителях энергии и направлениях развития своего бизнеса. Он также выразил надежду на продолжение углубления сотрудничества с Шанхаем по самым разным направлениям, указывается в сообщении.

Накануне вечером Маск посетил в Шанхае завод по сборке электромобилей Tesla. Соглашение о его строительстве было подписано в июле 2018 года. Первая очередь предприятия, расположенного в районе Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли, была построена всего за один год - к концу 2019 года. Общие инвестиции в данный проект составят порядка 50 млрд юаней (около $7,1 млрд).

На заводе в Шанхае собираются седан Model 3 и кроссовер Model Y. С октября 2020 года Model 3 китайской сборки экспортируется в страны Европы, в частности в Данию, Испанию, Нидерланды, Норвегию, Швейцарию и Швецию.