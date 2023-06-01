Мишустин пригласил IT-специалистов возвращаться в РФ

Как отметил премьер-министр, "дома лучше"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил IT-специалистов возвращаться в Россию, отметил, что "дома лучше".

"Меры и проекты, как принятые ранее, так и те, о которых мы говорили сегодня, позволят иметь в России больше качественных цифровых решений. При этом важно помнить, что за любым программным продуктом стоят конкретные люди - программисты, разработчики, которые его создают", - сказал премьер, подводя итоги пленарного заседания форума "Цифровая независимость промышленной России".

"Принятый комплекс мер поддержки IT-отрасли позволил сохранить основной состав специалистов, дает возможность реализовываться в этой профессии, открывать свое дело, заниматься творчеством, в IT-отрасли это ярко проявляется, исследованиями научными, делать это в том числе дома, на родном языке, если хотите, в привычной среде. А тем, кто еще не принял решение о возвращении на Родину, процитирую нашего президента, Владимира Владимировича Путина: "Там тоже хорошо, но дома лучше", - сказал Мишустин.