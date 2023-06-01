Песков: вопрос транзита аммиака через Украину в рамках зерновой сделки обсуждается

Как отметил пресс-секретарь президента, это "один из вопросов, который стоит на повестке дня в части черноморской инициативы"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Обсуждение вопроса транзита российского аммиака через Украину в рамках зерновой сделки продолжается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду со ссылкой на источник агентство Reuters сообщило, что ООН предложила России, Украине и Турции начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину.

"Это один из вопросов, который стоит на повестке дня в части черноморской инициативы, которая до сих пор не реализована, не выполнена. Обсуждение этого вопроса (транзита аммиака - прим. ТАСС) продолжается", - сказал представитель Кремля, комментируя данную информацию Reuters.

Зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. Об этом заявил 17 мая президент Турции Тайип Эрдоган, поблагодарив руководство России, Украины и ООН за конструктивный подход. В МИД России ранее подчеркивали, что та часть соглашения, которая касается обязательств перед Москвой, не выполняется. Москва настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса. В связи с продлением сделки Москва выразила надежду, что ее условия будут соблюдаться, иначе есть риск непродления договоренностей.