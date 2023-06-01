Корпорация "Туризм.РФ" выделила более 300 млн рублей на строительство отеля у Байкала

По словам главы республики Алексея Цыденова, механизмы господдержки стимулируют развитие именно качественного туристического сервиса и инфраструктуры

УЛАН-УДЭ, 1 июня. /ТАСС/. Корпорация "Туризм.РФ" направила более 300 млн рублей на реализацию в Бурятии, рядом с озером Байкал, проекта по строительству отеля "Грин флоу Байкал". Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

"Корпорация "Туризм.РФ" выделила более 300 млн рублей на строительство отельного комплекса в "Байкальской гавани". Господдержка ускорила темпы строительства, реализации этого проекта. В скором времени в прибрежных районах появятся рабочие места для местного населения, повысится загруженность местных туроператоров, появится большой рынок сбыта для местных фермеров", - написал Цыденов.

По словам Цыденова, механизмы господдержки стимулируют развитие именно качественного туристического сервиса и инфраструктуры. "От этого выигрывают все - туристы, местные жители, экология и природа Байкала, - отметил глава республики. - Такое взаимодействие мы уже видим на чартерных программах, которые сегодня у нас работают, когда привлечено очень большое количество людей и территорий, куда в итоге по экскурсионной программе едут туристы. Получается такой качественный туризм - нет, выбросов, мусора, есть хорошие очистные".

"Грин Флоу Байкал" - первый проект с участием корпорации "Туризм.РФ", реализуемый в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Проектом предусмотрено создание круглогодичного туристического комплекса на берегу озера Байкал в селе Турка - на площади 1,7 га будет построена четырехзвездочная гостиница на 153 номера, также планируется оздоровительная инфраструктура. Ввод в эксплуатацию запланирован в первом квартале 2025 года.

Сотрудничество между "Туризм.РФ" и правительством Бурятии осуществляется по соглашению, заключенном в июле 2021 года.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана постановлением правительства РФ в 2007 году в Прибайкальском районе Бурятии, турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. га на восточном побережье Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск". В 2017 году Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике. За период с 2008 по 2015 год создана инженерная инфраструктура для участков "Турка" и "Пески" на общую сумму более 4,7 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. На эти деньги в том числе построены маяк, причальные сооружения.