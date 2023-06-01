Зеленский призвал главу Еврокомиссии отменить ограничения на украинское зерно

По словам украинского президента, он также обсудил с Урсулой фон дер Ляйен "конкретные пути реализации украинской формулы мира"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в четверг в Молдавии с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и заявил о необходимости снятия в Европе ограничений на ввоз украинской сельхозпродукции.

"В рамках участия в саммите Европейского политического сообщества встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, - написал он в Twitter. - Отметил необходимость безусловного снятия экспортных ограничений на аграрную продукцию".

"Обсудили конкретные пути реализации украинской формулы мира и консолидацию мировой поддержки мирной инициативы Украины. Также подняли тему гарантий безопасности, которые наша страна хочет получить перед обретением полноправного членства в НАТО", - добавил Зеленский.

Еврокомиссия запретила со 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, - разрешив его транзит и экспорт в остальные страны ЕС. Также ЕК обещала фермерам этих стран €100 млн помощи из бюджета ЕС. ЕК прибегла к этой мере после того, как эти страны в одностороннем порядке решили запретить импорт агропродукции с Украины из-за затоваривания своих рынков, в результате чего местные фермы оказались на грани разорения. Для Еврокомиссии, которая является регулятором единого рынка ЕС, принципиально важно, чтобы любые меры по регулированию этого рынка или его сегментов исходили только от Брюсселя. В противном случае это подрывает полномочия ЕК и создает опасный прецедент.

Пять стран Восточной Европы, фермерские хозяйства которых пострадали от поставок украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам, намерены продолжить переговоры с Еврокомиссией о продлении запрета после 5 июня.