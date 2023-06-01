Для восстановления энергетической инфраструктуры Шебекина сформировали бригады

В результате массированного обстрела ВСУ Шебекинского городского округа были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, жилые дома

БЕЛГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Власти Белгородской области сформировали бригады для восстановления энергетической инфраструктуры Шебекинского округа после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в четверг заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев.

"Сегодня в результате массированного обстрела ВСУ Шебекинского городского округа были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, жилые дома. Достаточно большое количество разрушений. Сейчас в целях максимальной ликвидации последствий обстрелов сформированы аварийно-восстановительные бригады", - сообщил он.

По словам Полежаева, к восстановлению объектов специалисты приступят, как только позволит обстановка.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что город Шебекино обесточен из-за массированного обстрела ВСУ.