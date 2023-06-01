Пакистан намерен заключить новую сделку с МВФ о финансовой помощи

Глава правительства Шахбаз Шариф подчеркнул, что республика заинтересована в получении транша в размере $1,1 млрд

ИСЛАМАБАД, 1 июня. /ТАСС/. Правительство Пакистана намерено подписать новое соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении очередного пакета финансовой помощи.

Как сообщает в четверг газета The Express Tribune, соответствующее намерение Исламабада выразил премьер-министр Шахбаз Шариф в телефонном разговоре с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. При этом глава правительства подчеркнул, что Пакистан заинтересован в получении транша в размере $1,1 млрд в рамках текущей программы МВФ по оказанию финансовой поддержки стране. Срок действия программы истекает 30 июня.

В свою очередь Георгиева предложила Пакистану в ближайшее время получить дополнительные займы от внешних кредиторов и прекратить административный контроль за ростом цен и обменным валютным курсом. Это вызвало возражения со стороны Минфина Пакистана, который отметил, что все предварительные условия МВФ для получения транша уже были полностью выполнены.

Пакистан должен в этом году выплатить $25 млрд в счет погашения долга иностранным кредиторам. В настоящее время валютные резервы Центробанка страны составляют $4,4 млрд, и без финансовой помощи МВФ Пакистану будет трудно избежать дефолта.

Выполнение текущей программы МВФ по предоставлению Пакистану помощи на сумму более $7 млрд было сорвано во время управления страной администрации бывшего премьер-министра Имрана Хана. Усилия нынешнего правительства по ее возобновлению до сих пор не принесли результата.

Программа финансовой помощи южноазиатскому государству была одобрена руководством МВФ 3 июля 2019 года. Семь траншей МВФ, ранее предоставленных Исламабаду, составили в общей сложности $4,2 млрд. С января продолжается девятый обзор выполнения Пакистаном требований фонда, состоящих в структурном реформировании государственной финансовой системы и экономики.