В Белгороде заявили об отсутствии проблем с поставками топлива из-за обстрелов ВСУ

Часть заправок, расположенных в приграничной зоне, не работает

БЕЛГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Проблем с поставками топлива в Белгородской области из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не возникло. Об этом в четверг сообщил журналистам замгубернатора региона Дмитрий Гладский.

"Никаких проблем с обеспечением горюче-смазочными материалами по всей линейке. И дизельное топливо, и все виды бензинового топлива имеется в достаточных запасах. Это подтверждается информацией от основных сетевых организаций, снабжающих топливом всю нашу область. Есть запасы, есть транспортировщики, есть работающие заправки", - сказал он.

По его словам, часть заправок, расположенных в приграничной зоне, не работает. Однако это не создаст дефицита топлива в Белгородской области.