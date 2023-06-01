1 июня, 12:00

В Белгороде заявили об отсутствии проблем с поставками топлива из-за обстрелов ВСУ

Часть заправок, расположенных в приграничной зоне, не работает

БЕЛГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Проблем с поставками топлива в Белгородской области из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не возникло. Об этом в четверг сообщил журналистам замгубернатора региона Дмитрий Гладский.

"Никаких проблем с обеспечением горюче-смазочными материалами по всей линейке. И дизельное топливо, и все виды бензинового топлива имеется в достаточных запасах. Это подтверждается информацией от основных сетевых организаций, снабжающих топливом всю нашу область. Есть запасы, есть транспортировщики, есть работающие заправки", - сказал он.

По его словам, часть заправок, расположенных в приграничной зоне, не работает. Однако это не создаст дефицита топлива в Белгородской области. 

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РоссияБелгородская область
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