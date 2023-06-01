Экопункты для приема опасных отходов открыли во всех 18 районах Петербурга

Экоточки с расширенным перечнем принимаемых опасных отходов появились в Адмиралтейском, Выборгском, Кировском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом и Центральном районах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Экопункты для приема опасных отходов от населения открыли во всех 18 районах Санкт-Петербурга, ранее по одному пункту были открыты в десяти районах, еще восемь запустили 1 июня, сообщил председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Александр Герман.

"Сегодня мы расширяем свою систему сбора опасных отходов. У нас было 10 стационарных экопунктов. На сегодняшний день их 18, плюс 8 новых открыли. <…> В 2022 году всей системой сбора опасных отходов от населения принято 170 тонн, с открытием 8 экопунктов мы сможем существенно увеличить прием опасных отходов от населения, по предварительным оценкам - на 80%" - объяснил журналистам глава комитета.

Экоточки с расширенным перечнем принимаемых опасных отходов появились в Адмиралтейском, Выборгском, Кировском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом и Центральном районах. Прием, сортировку и учет ведут специалисты, имеющие профессиональную подготовку, подтвержденную сертификатами на право работы с отходами I-IV классов опасности.

Жители могут бесплатно сдать ртутные лампы, ртутные приборы и термометры, батарейки и аккумуляторы, лекарственные препараты с истекшим сроком годности, вышедшую из эксплуатации бытовую, электронную, компьютерную и оргтехнику, химические отходы, лаки, краски, бытовую химию, ртутьсодержащие отходы, отработанные масла, автомобильные покрышки.

Как сообщил Герман, ранее было определено, что всего городу необходимо 23 таких экопункта, планируется, что этого количества удастся достичь в 2024 году.

"Необходимо 23 стационарных экопункта, два передвижных экомобиля и более 900 экобоксов. 23 [экомобиля] мы уже будем иметь в следующем году. Единственный вопрос - предусмотреть их финансирование в бюджетном процессе", - сказал глава комитета.

Помимо экопунктов, в рамках системы приема опасных отходов в городе установлено 505 экотерминалов для приема батареек и компактных ламп. Они находятся в магазинах, торговых центрах, офисах ЕИРЦ и МФЦ, автозаправках. Также по городу ежедневно курсируют два экомобиля для приема всего перечня опасных отходов.