Россияне в Грузии в 2022 году потратили на роуминг в 3,2 раза больше, чем в 2021

ТБИЛИСИ, 1 июня. /ТАСС/. Граждане России потратили на роуминг в Грузии в 2022 году 5,17 млн лари (около 2 млн долларов), что в 3,2 раза больше показателя 2021 года. Об этом говорится в исследовании Комиссии по коммуникациям Грузии.

По данным исследования, всего иностранные граждане в минувшем году потратили на роуминг в Грузии 21 млн лари (около 8,4 млн долларов): 70,5% расходов ушли на мобильный интернет, 26,7% - на телефонные разговоры, 2,8% - на СМС-сообщения. Больше всего средств потратили граждане России - 5,17 млн лари. На втором месте абоненты из ОАЭ (около 0,9 млн долларов). Далее следуют граждане Турции (0,7 млн долларов), Израиля (0,5 млн долларов), Украины (0,4 млн долларов) и других стран.

Доход Грузии от использования роуминга приехавших в страну иностранных граждан в 2021 году равнялся 15,4 млн лари (около 6,1), откуда средства, потраченные россиянами, составляли 1,57 млн лари (около 0,6 млн долларов). В прошлом году по этому показателю россияне уступили приехавшим из Саудовской Аравии, которые потратили на роуминг 2,07 млн лари (около 0,8 млн долларов).

По данным МВД Грузии, почти 1,5 млн граждан России прибыли на территорию Грузии в 2022 году, что примерно в пять раз превышает показатель 2021 года, когда Грузию посетили 292 512 россиян.

Всего, по данным МВД, в прошлом году Грузию посетили около 5,5 млн иностранных граждан.