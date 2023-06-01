СМИ: компания Boeing приобрела разработчика беспилотных авиатакси

Согласно журналу Barron's, стартап Wisk продолжит самостоятельно работать над беспилотниками, однако связь с Boeing позволит компании пользоваться опытом концерна в области разработок и испытаний

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Стартап Wisk, разрабатывающий беспилотные авиатакси, стал на сто процентов дочерней компанией концерна Boeing. Об этом в четверг сообщил американский финансовый журнал Barron's.

Сумма и детали сделки не разглашаются. Согласно изданию, Wisk продолжит самостоятельно работать над беспилотниками, однако связь с Boeing позволит компании "пользоваться опытом [Boeing] в области разработок и испытаний".

Wisk занимается разработкой беспилотных транспортных средств, работающих на литий-ионных аккумуляторах и пригодных для перемещения на короткие расстояния. Внешне они будут напоминать вертолеты, однако будут проще в управлении и дешевле в эксплуатации.

"Новая технология еще не готова к коммерческому использованию, до ее сертификации еще много лет," - приводит слова разработчиков издание. Но при поддержке Boeing у компании есть шансы ускорить этот процесс.

За последний год акции Boeing выросли примерно на 55%. Однако, по мнению экспертов, приобретение стартапа вряд ли привлечет больше инвесторов, так как они все еще обеспокоены продолжающимся восстановлением международных авиаперевозок.