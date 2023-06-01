В магазинах Старобешевского района ДНР появятся продукты из Забайкалья

Первый груз для шести торговых точек отправлен 1 июня

ТАСС, 1 июня. Забайкальские продукты появятся на прилавках магазинов в Старобешевском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Забайкальского края.

"Продукция местных производителей из Забайкалья направлена в ДНР и появится на прилавках шести торговых точек Старобешевского района", - сообщили в пресс-службе.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на своей странице во "ВКонтакте" отметил, что первый груз для шести торговых точек Старобешевского района отправлен 1 июня. Это колбасы, тушенка, каши, печенье, конфеты, зефир, мармелад, минеральная вода, сладкие газированные воды, квас и чай. "Это продукция Агинского мясокомбината, Маккавеевского пищекомбината, кондитерской фабрики "Восток", компании "Читинские ключи" и Greenton", - пояснил Осипов. Места продажи оборудуют специальными рекламными щитами, на витринах будут наклейки с брендом "Произведено в Забайкалье", продукция появится на прилавках в ДНР после 10 июня.

Забайкальский край в 2023 году присоединился к восстановительным работам в Донецкой Народной Республике.

Восемь регионов Дальнего Востока - Якутия, Бурятия, Приморье, Камчатский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области - помогают населенным пунктам ДНР восстанавливать социальную инфраструктуру с 2022 года. Среди их подшефных территорий - Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Светлодарск и поселок Мироновский, Старобешевский и Амвросиевский районы.

По итогам 2022 года при поддержке Дальнего Востока в ДНР восстановили 324 объекта, в том числе 31 школу, 10 детских садов, две больницы, шесть многоквартирных домов, более 274 тыс. кв. м дорог. Также в республику передано 84 единиц автомобильной и специальной техники и более 250 тонн гуманитарной помощи.