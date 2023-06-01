Банки с начала 2023 года отразили 2,7 млн атак кибермошенников на счета клиентов

Как сообщили в ЦБ, удалось предотвратить хищения на 712 млрд рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Банк России впервые раскрыл информацию о попытках злоумышленников похитить деньги у граждан: в I квартале 2023 года количество отраженных атак кибермошенников на банки составило 2,7 млн. Об этом говорится в "Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств" Банка России.

"Банки в январе - марте 2023 года отразили 2,7 млн атак кибермошенников на счета клиентов и таким образом предотвратили хищения на 712 млрд рублей", - отмечается в материалах ЦБ.