Дюков: ТЭК и промышленность не испытывают критической зависимости от зарубежного ПО

Россия активно работает над созданием собственных решений, отметил глава "Газпром нефти"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Российский ТЭК и промышленность в настоящий момент не испытывают критической зависимости от зарубежного программного обеспечения, однако в настоящий момент Россия активно работает над созданием собственных решений. Об этом заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в ходе пленарного заседания на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

"Критической зависимости от зарубежных решений нет", - сказал он. Дюков при этом признал, что некоторое зарубежное ПО является более эффективным и имеет более широкий функционал, так как создавалось на протяжении последних десятилетий.

"Мы начали позже, наши решения моложе. Они на данный момент функционально уступают, но наше преимущество в том, что мы начали работу в более современном технологическом стеке и мы используем открытые архитектурные платформы, что позволяет нам тратить меньше времени на разработку и внедрение этих решений. То есть мы сможем пройти этот путь быстрее", - подчеркнул Дюков.

Он добавил, что для реализации потенциала цифровой трансформации необходима консолидация усилий как отрасли, так и разработчиков.

Цифровая трансформация

Дюков напомнил, что для цифровой трансформации отрасли в России был создан индустриальный центр компетенций "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование", в который вошли 13 крупнейших отраслевых компаний: "Газпром", "Газпром нефть", "Лукойл", "Сибур Холдинг", "Новатэк", "Татнефть", "Росгеология", "Транснефть", "Зарубежнефть", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "РусГазДобыча", "Газпром недра".

В результате его работы в прошлом году было отобрано 28 проектов, государственное финансирование для них не привлекалось. "В основном эти проекты будут реализованы к 2025 году", - добавил Дюков.

"Мы сформировали перечень всего отечественного индустриального ПО по каждому бизнес-процессу, всего было выявлено 658 отечественных решений, разработанных или находящихся в разработке. Мы определили уровень технологической готовности этих решений", - отметил глава "Газпром нефти".

Он добавил, что экономический эффект от цифровой трансформации отрасли составит до 1 трлн рублей уже к 2030 году.

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. В рамках тематических треков участники обсуждают вопросы цифровой независимости российской промышленности, взаимодействие бизнеса, науки и государства, а также совершенствование и распространение отечественного софта и другие темы. Организатором конференции выступает компания "ОМГ". Стратегические партнеры - госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".