"Газпром", ЯТЭК и ИНК подали заявки на газовый участок в Якутии

Аукцион состоится 28 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. "Газпром", Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) и Иркутская нефтяная компания (ИНК) подали заявки на участие в аукционе на право пользования недрами участка "Сунтарский 1" в Якутии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды.

Аукцион состоится 28 июня. Стартовый размер разового платежа за право пользования недрами на участке - 177,97 млн рублей.

По данным Роснедр, государственная экспертиза запасов на участке не проводилась. При этом на государственном балансе по состоянию на 1 января 2022 года учтены запасы газа по категории С1 в объеме 8,048 млрд куб. м, по категории C2 - 3,781 млрд куб. м, по категории D0 - 2,940 млрд куб. м.

Извлекаемые ресурсы газа на участке по категории Dл составляют 80 млрд куб. м, по категории D1 - 230 млрд куб. м, по категории D2 - 250 млрд куб. м.