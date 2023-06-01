Bloomberg: Exxon Mobil построит крупный нефтехимический завод в Китае

Руководители копании считают, что "мировой спрос на химикаты увеличится на 42% в период до 2030 года, и Китай находится в центре этого взрывного роста"

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Американская нефтяная компания Exxon Mobil намерена построить крупный нефтехимический комплекс в Китае, несмотря на давление со стороны властей США. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Комплекс получил название "Китай-1", и его ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год. Будет также создан центр исследований и разработок, первый подобный за пределами США, для исследований в области улавливания углерода. "Строительство многомиллиардного нефтехимического комплекса стало краеугольным камнем стратегии роста [Exxon Mobil] в Китае, - отмечает агентство. - Стремление компании построить новое предприятие в КНР контрастирует с действиями других корпораций, таких как Apple Inc., Nike Inc., и Adidas, которые сокращают присутствие в стране".

Руководители нефтяного гиганта считают, что "мировой спрос на химикаты увеличится на 42% в период до 2030 года, и Китай находится в центре этого взрывного роста". Ожидается, что в долгосрочной перспективе китайская экономика будет расти быстрее, чем американская или европейская, поэтому Exxon Mobil уже спешит занять место азиатском на рынке.