ООН: по зерновому коридору отправлено 30,5 млн тонн продовольствия в 45 стран

По словам координатора Всемирной организации в Совместном координационном центре Абдуллаха Дашти, за время действия зерновой сделки "СКЦ проинспектировал 1 900 судов без каких-либо серьезных инцидентов"

АНКАРА, 1 июня. /ТАСС/. Координатор ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Абдуллах Дашти сообщил, что за время работы зернового коридора было экспортировано 30,5 млн тонн продовольствия в 45 стран. Об этом он сказал в ходе онлайн-вебинара, организованного в Женеве Всемирной торговой организацией.

"30,5 млн тонн было экспортировано. Это продовольствие ушло в 45 стран. Таким образом, мы оказали существенное содействие снижению мировых цен на продовольствие. При этом ООН тесно работает с партнерами над тем, чтобы такие страны, как Афганистан, Кения, Эфиопия, Судан, Йемен, имели приоритет в поставках", - сказал он.

Дашти сообщил, что за время действия зерновой сделки "СКЦ проинспектировал 1 900 судов без каких-либо серьезных инцидентов". "Инспекторы работали 7 дней в неделю, чтобы это сделать. Это 800 судов, которые вышли [из Черного моря], чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис", - добавил он. Инспекции судов проводятся дважды, на выходе и по возвращении в Черное море.

"Но у нас есть и проблемы. В частности, есть снижение количества регистраций судов, есть трудности с передвижением грузов, с портами. Также отмечу, что более 50% перевозимого продовольствия - это кукуруза", - сообщил он.

17 мая зерновая сделка была продлена еще на два месяца. После этого в ООН сообщили, что с 18 мая возобновился пропуск судов в порты Украины, приостановленный с 4 мая. В зерновой сделке участвуют три украинских порта - Одесса, Черноморск и Южный.