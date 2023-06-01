Добыча газа на месторождении Апшерон на Каспии начнется в ближайшие недели

Первый вице-президент компании TotalEnergies по Европе Жан-Люк Гизью сообщил, что это имеет большое значение с точки зрения сотрудничества с Государственной нефтяной компанией Азербайджана

БАКУ, 1 июня. /ТАСС/. Добыча первого газа с месторождения Апшерон в азербайджанском секторе Каспия начнется через несколько недель. Об этом сообщил первый вице-президент компании TotalEnergies по Европе Жан-Люк Гизью, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Через несколько недель начнется добыча первого газа с месторождения Апшерон, что имеет большое значение с точки зрения нашего сотрудничества с Государственной нефтяной компанией Азербайджана", - сказал Гизью.

Выступая в минувшую среду на открытии выставки "Нефть и газ Каспия" в Баку, президент Азербайджана Ильхам Алиев также сообщил о скором начале добычи на месторождении Апшерон. "Мы надеемся скоро услышать о первом газе с Апшерона. Я бы даже сказал, очень скоро", - сказал глава государства.

Месторождение Апшерон расположено в Каспийском море в 100 км от Баку на глубине 500 метров. Его запасы оцениваются в 350 млрд куб. метров газа и 45 млн тонн конденсата. Участниками проекта являются Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и французская Total, которым принадлежат по 50% долевого участия. По оценкам специалистов, на первом этапе на этом месторождении будет добываться 1,5 млрд куб. м газа в год.