Международные резервы России за неделю снизились на $3 млрд

Их объем составил $586,3 млрд

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 26 мая 2023 года составили $586,3 млрд, снизившись за неделю на $3 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 26 мая составил 586,3 млрд долларов США, сократившись за неделю на 3 млрд долларов США, или на 0,5%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила", - отмечается в сообщении.

По данным на 19 мая, объем резервов составлял $589,3 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.