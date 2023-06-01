Энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС вывели на 100% мощности

Блок ранее находился на планово-предупредительном ремонте

ВОРОНЕЖ, 1 июня. /ТАСС/. Специалисты Нововоронежской атомной электростанции (НВАЭС) вывели на 100% мощности энергоблок № 7, который с 24 апреля находился на планово-предупредительном ремонте. Об этом сообщила журналистам пресс-служба НВАЭС.

"Энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС включен в сеть и выведен на 100% мощности после завершения планово-предупредительного ремонта", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, персонал атомной станции совместно со специалистами подрядных организаций выполнили капитальный, средний и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования в реакторном и турбинном отделениях энергоблока, а также осуществили перегрузку топлива в реакторной установке и провели другие работы.

Ранее пресс-служба НВАЭС сообщала, что 24 апреля энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС был отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта на 33 дня. По ее данным, 12 июля планируется отключение от сети энергоблока № 5 НВАЭС для проведения планово-предупредительного ремонта.

Нововоронежская АЭС является филиалом "Росэнергоатома", расположена на берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). В 2016 году на ней был запущен первый в мире энергоблок № 6 нового поколения "3+", в 2019 году введен в строй второй инновационный энергоблок № 7. В сравнении с традиционными реакторами поколение "3+" обладает рядом преимуществ: электрическая мощность реакторной установки повышена на 20% - с 1 000 до 1 200 МВт; срок службы основного оборудования увеличен в два раза - с 30 до 60 лет.