El Mundo: испанцы просят Германию перестать закупать клубнику из Андалусии

Причиной стало утверждение экологов о том, что фермеры автономного сообщества при выращивании клубники незаконно используют воду из водоемов "давно пересохшего" национального парка Доньяна

МАДРИД, 1 июня. /ТАСС/. Свыше 150 тыс. граждан Испании, включая премьер-министра страны Педро Санчеса, поддержали обращение неправительственной экологической организации Campact к германским торговым сетям с призывом перестать покупать клубнику из испанского автономного сообщества Андалусия. Об этом в четверг сообщила газета El Mundo.

Причиной, по которой испанцы потребовали запретить экспорт собственной клубники, стало утверждение экологов о том, что фермеры Андалусии при выращивании клубники незаконно используют воду из водоемов "давно пересохшего" национального парка Доньяна. По сведениям газеты, часть германских торговых сетей уже сообщила о своей готовности "работать только с теми производителями, которые используют воду для орошения разумно и экономно".

В защиту своей клубники выступил крупнейший поставщик этой ягоды компания Interfresa. а председатель правительства Андалусии Хуан Морено осудил "негативные высказывания касательно Андалусии и ее фермеров".

Клубника является одним из ключевых продуктов, экспортируемых Испанией в Германию. На долю ягод, выращиваемых в Андалусии, приходится 98% всего урожая этой ягоды в Испании и 30% в ЕС. Около 260 тыс. испанцев работают в этой сфере. Отказ Германии закупать испанскую клубнику приведет к потере королевством по меньшей мере €580 млн.

Национальный парк Доньяна в Андалусии был создан в 1963 году на площади свыше 75 тыс. га. Парк известен своими сосновыми лесами и пресноводными болотами в устье реки Гвадалквивир. Бесконтрольное использование водных ресурсов нацпарка на протяжении последних лет нанесло значительный ущерб экологии парка и, в частности, гнездовьям водоплавающих птиц, традиционно прилетающих в Доньяна на зимовку.