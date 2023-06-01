ОСК сообщила о планах завершить создание судостроительного САПРа к 2026 году

Как сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, ожидается, что разработкой системы автоматизации проектных работ займется компания "Аскон"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Завершить создание системы автоматизации проектных работ (САПР) в области судостроения планируется к 2026 году, сообщил ТАСС гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Задача стоит все закончить к 2026 году. Проект очень тяжелый, поэтому подходить к нему будем поэтапно", - рассказал он.

Рахманов в рамках пленарной сессии конференции ЦИПР отметил, что выход пилотных версий САПРа намечен на 2025-2026 годы. Ожидается, что разработкой системы займется компания "Аскон".

"После проведения научно-технического совета и огромной внутренней борьбы между теми бюро, которые делают подводные лодки, и теми, которые делают надводные корабли, мы в итоге нашли консенсус, что нас больше всего устраивает продукт компании "Аскон". В итоге будет комбинированная конструкция, в которой каждый найдет свой маленький модуль, и эта программа станет основой тяжелого машиностроительного САПРа, который мы намерены внедрять по мере его разработки", - сказал глава ОСК в ходе пленарной сессии.

К работе над новыми отечественными программными продуктами корпорация приступила в 2019 году. На текущий момент необходимо получить завершенный программный комплекс, а не останавливаться на создании бета-версий, заключил Рахманов.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".