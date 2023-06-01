В России могут появиться новые индустриальные центры компетенций

Замглавы Минцифры Максим Паршин отметил, что такие инструменты востребованы во многих отраслях машиностроения и промышленности в целом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Дополнительные индустриальные центры компетенции (ИЦК) и центры компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения (ЦКР) могут быть созданы в России, сообщил ТАСС замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.

"Обсуждается создание не только дополнительных индустриальных центров компетенции, но и центров компетенций по развитию общесистемного прикладного программного обеспечения. В частности, разумным кажется создание ЦКР по средствам математического моделирования", - сказал он.

По словам замминистра, в настоящее время такие инструменты востребованы во многих отраслях машиностроения и промышленности в целом. "Они носят межотраслевой характер, поэтому разумнее их обсуждать и реализовывать в формате ЦКР", - добавил Паршин.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проектов по импортозамещению программного обеспечения в машиностроении в различных индустриальных центрах компетенций составляет 39,7 млрд рублей. Это следует из презентации Минпромторга РФ, представленной заместителем главы министерства Василием Шпаком в рамках ЦИПР.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством Конференции "Цифровая индустрия промышленной России".