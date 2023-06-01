"Силовые машины" планируют в течение года выйти на выпуск 500 электрозаправок в год

Владелец компании Алексей Мордашов уточнил, что уже создана пилотная электрозаправка и изучается возможность создания проекта с ретейлером "Лента"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Компания "Силовые машины" в течение года планирует выйти на возможность производства 500 электрозаправок в год, считает это перспективным бизнесом, сообщил владелец компании Алексей Мордашов.

"Мы запланировали себе в ближайший год выйти на возможности производства 500 заправочных станций в год, и мы всерьез видим это возможностью создания нового бизнес-направления. Не самого большого, может быть, но достаточно перспективного", - сообщил Мордашов в ходе пленарного заседания ЦИПР-2023.

Он уточнил, что компания уже создала пилотную электрозаправку и изучает возможность создания проекта с ретейлером "Лента", чтобы размещать электрозаправки на парковках магазинов. При этом компания намерена обратиться за господдержкой для финансирования развития проекта электрозаправок.

Ранее компания сообщала, что завершила испытания головного образца инновационной быстрой мультизарядной станции для электромобилей.

"Силовые машины" - глобальная энергомашиностроительная компания, входящая в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования. Компания занимается проектированием, изготовлением и комплектными поставками оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций.

ТАСС выступает Генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".