1 июня, 13:41

СКЦ не проводил 1 июня инспекции судов в рамках зерновой сделки

Дискуссии между сторонами продолжаются с тем, чтобы достичь договоренности по вопросу регистрации новых судов и инспекциям, сообщили в офисе координатора ООН

АНКАРА, 1 июня. /ТАСС/. Стамбульский совместный координационный центр (СКЦ) не проводил в четверг инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщила ТАСС глава отдела коммуникаций офиса координатора ООН по черноморской зерновой инициативе Исмини Пала.

"СКЦ не проводил инспекций в четверг. Дискуссии между сторонами в рамках СКЦ продолжаются с тем, чтобы достичь договоренности по вопросу регистрации новых судов и инспекциям", - сказала она, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности утверждения в Министерстве инфраструктуры Украины о том, что Совместный координационный центр заявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня из-за отказа российской делегации регистрировать входящий флот к участию в зерновой инициативе. 

© Информационное агентство ТАСС
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