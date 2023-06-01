1 июня, 13:59

Кабмин окажет поддержку в создании пула организаций, разрабатывающих ПО для производств РФ

Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в пул войдут ответственные из правительства и федеральных органов исполнительной власти, которые будут заниматься координацией

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Правительство РФ окажет поддержку в формировании пула из научных организаций и российских компаний, которые совместно займутся разработкой программного обеспечения отечественных производств, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

В ходе беседы с работниками Горьковского автомобильного завода главе правительства сообщили, что само оборудование, на котором на заводе внедряются новые решения, имеет иностранное программное обеспечение. У премьера поинтересовались, в какие сроки может быть замещено программное обеспечение зарубежного производства и какие меры поддержки будут предоставлены тем, кто этим занимается.

"С точки зрения правительства, мы сделаем все необходимое для того, чтобы обеспечить, в том числе, субсидиями, грантами, научной поддержкой, формирование такого пула как наших научных организаций, так и компаний, которые в этом участвуют", - сказал Мишустин.

Мишустин подчеркнул, что в этот пул войдут и ответственные из правительства, из федеральных органов исполнительной власти, которые будут заниматься координацией. "Очень надеемся, что все это получится и у вас, и у страны", - заключил он. 

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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