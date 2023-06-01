Ульянов заявил, что у России нет возражений против пяти принципов Гросси по ЗАЭС

Дипломат указал, что РФ руководствуется этими принципами "в соответствии с национальными решениями в своем национальном качестве ровно с того момента, когда она взяла Запорожскую атомную станцию под свой контроль"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Москва не имеет ни малейших возражений относительно пяти принципов ядерной безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС), сформулированных генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Наш представитель совершенно четко заявил, что Россия руководствуется этими принципами или пунктами в соответствии с национальными решениями в своем национальном качестве ровно с того момента, когда она взяла Запорожскую [атомную] станцию под свой контроль, - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия-24". - По-моему, из этого очевидно, что никаких проблем с этими пунктами, сформулированными Гросси, у нас нет, ни малейших возражений они у нас не вызывают".

По словам Ульянова, любая противоречащая данному утверждению информация не соответствует действительности. Он также прокомментировал появившиеся в западной прессе публикации, согласно которым Россия на заседании Совбеза ООН отказалась соблюдать предложенные Гросси пункты. "Конечно, это глупость, полная глупость и искажение нашей позиции, что происходит довольно часто", - констатировал дипломат.

Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.