Сбер предоставил X5 Group российскую платформу для процессной аналитики

Переход на платформу позволил внутренним аудиторам продолжать проводить регулярное тестирование контрольных процедур на больших объемах данных

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Внутренний аудит X5 Group перешел на российскую платформу Sber Process Mining от СберТех (дочерняя компания Сбера) для замены решения лидера мирового рынка процессной аналитики, сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

"Сбертех, дочерняя компания Сбера, обеспечила переход X5 Group на платформу Sber Process Mining для анализа и повышения эффективности процессов. Подразделение внутреннего аудита X5 Group использует платформу для интеллектуального анализа соответствия бизнес-процессов установленным нормативам и тестированию контрольных процедур", - говорится в сообщении.

Переход на платформу позволил внутренним аудиторам продолжать проводить регулярное тестирование контрольных процедур на больших объемах данных.

В кредитной организации сообщили, что для старта проекта миграции команда Сбера оперативно подключила пользователей X5 Group к облачной демоверсии платформы Sber Process Mining. "За полтора месяца внутренние аудиторы реализовали ключевые контрольные процедуры в новой платформе. Полный переход на IT-решение от Сбера был выполнен в течение 2022 года. Весной 2023 года платформа Sber Process Mining была успешно введена в промышленную эксплуатацию на инфраструктуре X5 Group", - отметили в Сбербанке.

По словам вице-президента - директора департамента финансов Сбербанка Тараса Скворцова, взаимодействие с X5 Group позволило вывести платформу SberProcess Mining на уровень лучших мировых практик. "Мы рады способствовать цифровизации и совершенствованию процессов наших клиентов и верим в дальнейшее успешное взаимодействие в сфере Process Mining", - отметил он.

Директор по внутреннему аудиту X5 Group Иван Ворона в свою очередь заявил, что внутренний аудит - один из проводников цифровизации в X5 Group. "Мы активно используем Process Mining в проведении тестирования контрольных процедур и уверены в расширении сферы применения этой технологии в компании. Миграция с инструментов признанного мирового лидера на отечественное решение - непростой, но важный шаг для непрерывной деятельности нашего подразделения", - отметил он.

Весной 2022 года перед внутренними аудиторами X5 Group встала задача оперативно заменить используемое лидирующее зарубежное программное обеспечение класса Process Mining российским аналогом. При этом пользователями клиента предъявлялись высокие требования к функционалу и качеству продукта на уровне текущего IT-решения.