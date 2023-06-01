1 июня, 14:03
Конференция "Цифровая индустрия промышленной России"

"Соллерс" рассчитывает на прибыль по итогам 2023 года

В компании считают, что объем продаж может вырасти на 12% по сравнению с прошлым годом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. "Соллерс" рассчитывает на прибыль по итогам 2023 года. Об этом журналистам в кулуарах конференции ЦИПР-2023 сообщила замглавы компании Зоя Каика.

"Про прогнозы говорить пока что сложно, мы естественно рассчитываем 2023 год закончить с прибылью. Но есть очень много по-прежнему сохраняющихся вызовов, и основной - процесс поставок ресурсно-компонентной базы. Я имею в виду прежде всего УАЗ, несмотря на то, что мы работаем безостановочно, риски все равно сохраняются", - сказала она.

По ее словам, объем продаж может вырасти на 12% по сравнению с прошлым годом. За прошлый год "Соллерс" реализовал 45,4 тыс. автомобилей.

В прошлом году "Соллерс" не раскрывал отчетность по МСФО.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России". 

Теги:
РоссияКонференция "Цифровая индустрия промышленной России"
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