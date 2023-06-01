Мишустин: передача в управление производств ушедших из РФ фирм должна идти по правилам

Премьер-министр отметил, что государство уже оказало поддержку российским производителям автокомпонентов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Вопрос о передаче в управление российским компаниям иностранных производителей автокомпонентов, прекративших работу в РФ из-за санкций, надо решать в соответствии с существующими правилами и процедурами на конкурсной основе. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы сотрудников автозавода "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде.

"Здесь нужно действовать по правилам, никто не отменял правила и процедуры, которые существуют. Нормативная база существует для того, чтобы смотреть и участвовать, в том числе в конкурсах в зависимости от потребности того, что нужно", - сказал Мишустин в ответ на предложение передать "Группе ГАЗ" ряд таких производств ушедших из РФ западных компаний.

Он отметил, что государство уже оказало поддержку российским производителям автокомпонентов. "Что касается непосредственно компонентной базы, то Фонд развития промышленности сделал программу. Около 50 млрд рублей - то, что было профинансировано сегодня. И она, мне кажется, очень интересна с точки зрения вот такого объединяющего момента, чтобы можно было посмотреть, чем поделиться и что можно получить в виде дополнительных мощностей. Но в целом, хочу сказать, это очень важный вопрос, и на сегодня, несмотря на то, что многие ушли, появляются новые возможности. А это импульс как научно-исследовательским и конструкторским работам, так и собственному производству", - сказал Мишустин.