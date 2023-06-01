Кабмин выделит 16 млрд руб. на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи в регионы

Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что благодаря этой программе будет направлено в регионы около тысячи машин скорой помощи и около трех тысяч автобусов для образовательных учреждений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Кабмин выделяет в этом году 16 млрд рублей на закупку машин скорой помощи и школьных автобусов в регионы, в этом социальном проекте участвует в том числе Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства посетил завод и пообщался с работниками. В частности, ему задали вопрос, будет ли ГАЗ участвовать в дальнейшем в социальных проектах и поставлять машины скорой помощи и для перевозки детей. "Будет. 16 млрд рублей было соответственно у нас расходов на автобусы и на скорые помощи", - сказал премьер.

Мишустин отметил, что благодаря этой программе будет направлено в регионы около тысячи машин скорой помощи и около трех тысяч автобусов для образовательных учреждений. "ГАЗ тоже участвует в этой программе. Сейчас очень важный проект есть. По решению президента выделено 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта, и я знаю, что ГАЗ будет участвовать в этом проекте. Это очень важно. Как раз это социальная направленность и перевозка детишек в школы, и машины скорой помощи", - отметил глава правительства.