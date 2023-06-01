Роспотребнадзор оценил экономический ущерб РФ от пандемии почти в 1,6 трлн рублей

В ведомстве, в частности, считают, что прямые медицинские расходы в РФ от ковида в 2022 году можно оценить в сумму в диапазоне от 0,76 до 1,35 трлн рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Экономический ущерб для России от пандемии коронавирусной инфекции в прошлом году составил порядка 1,6 трлн рублей. Такая информация содержится в докладе Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ в 2022 году.

"Суммарный экономический ущерб Российской Федерации от COVID-19 в 2022 г. составил не менее 1 600 миллиардов (или 1,6 триллиона) рублей", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

По мнению Роспотребнадзора, экономические потери страны от COVID-19 в прошлом году могли быть существенно выше. "Снижение экономического ущерба было обеспечено за счет использования тест-систем на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) для контроля уровня циркуляции SARS-CoV-2 в популяции, что позволило выявлять заболевших на ранней стадии, рекомендовать для них карантинные мероприятия и ограничить распространение вируса и, соответственно, заболеваемости COVID-19", - пояснили в ведомстве.

Экономический ущерб от эпидемии состоит из прямых медицинских расходов и расходов на медицинское обслуживание в течение заболевания и непрямых потерь экономики.

Так, прямые медицинские расходы в РФ от ковида в 2022 году могут быть оценены в сумму в диапазоне от 0,76 до 1,35 трлн рублей. При этом оценка непрямых потерь экономики составляет не менее 0,5 триллиона рублей, считают в ведомстве.