Мишустину рассказали о цифровых проектах ГАЗ, позволяющих ускорить процессы производства

Директор "Центра ИТ-решений для бизнеса" Елена Смирнова рассказала, что на предприятии реализуются два цифровых проекта: платформа управления жизненным циклом изделия и платформа мониторинга технологического оборудования и управления производственными процессами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Горьковский автозавод (ГАЗ) активно развивает цифровые проекты на базе платформы T-Flex, которые позволяют оптимизировать и ускорить производственные процессы. Об этом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассказала директор "Центра ИТ-решений для бизнеса" Елена Смирнова во время его визита на предприятие.

"Для автопрома ключевым процессом является разработка и вывод на рынок нового продукта - цифровая платформа T-Flex позволит нам оцифровать весь этот сложнейший процесс. Начиная от требований к продукту, конструкторского проектирования, технологической подготовки производства, технологического проектирования, сервисного и постпродажного обслуживания", - доложила она Мишустину.

В целом на предприятии реализуются два цифровых проекта: платформа управления жизненным циклом изделия и платформа мониторинга технологического оборудования и управления производственными процессами. Совокупная стоимость проектов составляет 513 млн рублей, следует из презентации, представленной Смирновой.

"Проект управления производством позволит нам создать необходимые новые цифровые рабочие места, объединить все наши сборочные конвейеры и около 200 станков в единую цифровую систему. Для того, чтобы могли собирать и обрабатывать в реальном времени большое количество производственных данных. Мы сможем оптимизировать техпроцессы. И, по нашей прогнозной оценке, мы сможем повысить эффективность на 10-15% только за счет оптимизации времени простоя оборудования", - напомнила она.

Мишустин в свою очередь поинтересовался, разработана ли дорожная карта интеграции цифровой платформы. "Планируем завершить к середине 2025 года. Следующий этап - тиражирование на всех предприятиях нашей компании", - ответила Смирнов.