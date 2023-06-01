"РЖД Логистика" и Fesco планируют запустить совместный сервис по доставке грузов из Китая

Как отметили в холдинге, основными преимуществами RailJet являются высокая скорость доставки, регулярность отправлений, оптимальная стоимость перевозки и максимальная гарантия сохранности грузов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. "РЖД Логистика" и Fesco заключили соглашение о сотрудничестве по созданию совместного сервиса RailJet по ускоренной перевозки грузов в багажных вагонах поездов из Китая по маршруту Москва - Маньчжурия - Москва. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

"RailJet будет актуален для клиентов из высокотехнологичных отраслей и компаний, занятых в сфере трансграничной интернет-торговли. Это сервис для товаров, чувствительных к срокам доставки, которые перевозятся, как правило, авиатранспортом, а также устройств, содержащих литий-ионные аккумуляторы, перевозка которых осуществляется преимущественно морским транспортом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основными преимуществами проекта RailJet являются высокая скорость доставки - до пяти суток, регулярность отправлений - два раза в неделю, оптимальная стоимость перевозки и максимальная гарантия сохранности грузов.

"Рынок транспортно-логистических услуг претерпел серьезные изменения, и важно с учетом этих трансформаций предложить грузовладельцам достойную замену тому, что перестало работать эффективно. Принципиально новый сервис RailJet станет альтернативой грузовым авиаперевозкам по срокам доставки и будет значительно выгоднее для грузоотправителей по стоимости. В условиях санкционного давления такой логистический продукт будет востребован", - отметил генеральный директор АО "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев, слова которого приводятся в пресс-релизе Fesco.