Sitronics Group оснастит порт Сочи первой российской системой управления движением судов

Внедрение отечественного решения системы управления движением судов в порту города является пилотным проектом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Sitronics Group оснастит морской порт Сочи первой отечественной системой управления движением судов (СУДС). Соответствующее соглашение подписали на площадке конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) Sitronics Group и Росморпорт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics Group.

СУДС является базовым элементом инфраструктуры Системы обеспечения безопасности мореплавания в соответствии с резолюцией Международной морской организации. Система позволит осуществлять контроль за выполнением правил плавания и стоянки судов в морских портах в режиме реального времени.

"Разработанная нами СУДС прошла сертификационные испытания, внесена в Единый реестр российского ПО и помогает решать задачу достижения технологического суверенитета страны. СУДС является базовым элементом для цифровизации грузопотока и цифровой трансформации морской отрасли. Наше решение имеет ряд технологических инноваций, позволяющих успешно конкурировать как на российском, так и на зарубежных рынках", - сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев, слова которого приводит пресс-служба.

Внедрение отечественного решения системы управления движением судов в порту Сочи является пилотным проектом, отметили в Sitronics.

"Основной задачей совместного с Sitronics Group проекта перевода СУДС морского порта Сочи на отечественное ПО является снижение потенциальной уязвимости и повышение безопасности мореплавания", - подчеркнул генеральный директор Росморпорта Сергей Пылин.

По словам замглавы Минтранса РФ Дмитрия Бакланова, в дальнейшем разработанная СУДС может быть использована во всех морских гаванях нашей страны, а также в портах дружественных стран.

О компании

Sitronics Group - российская IT-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства. Занимается внедрением комплексных решений для "умного города", безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, оказывает услуги цифрового мониторинга, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.