В России с 1 сентября начнется маркировка медизделий, детской воды, соков и БАДов

Цифровой маркировке также будут подлежать антисептики и кресла-коляски

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Обязательная цифровая маркировка медицинских изделий, воды для детского питания, безалкогольных напитков и соков, кресел-колясок, БАДов и антисептиков начнется в России с 1 сентября 2023 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"<..> Правительством РФ принято решение начать с 1 сентября маркировку сразу шести новых товарных групп. Все технологии в новых категориях были многократно протестированы в ходе экспериментов или в ходе работы с другими товарными группами. В частности, соки и сладкие напитки производятся в тех же видах упаковки, что и вода, пиво, молоко, где маркировка уже действует. Оборудования и необходимых расходных материалов на рынке также достаточно на все товарные группы", - заявила замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева, слова которой цитирует пресс-служба министерства.

Система полностью готова к обязательной маркировке новых товарных категорий с 1 сентября, сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (оператор системы цифровой маркировки "Честный знак"). Там пояснили, что наносить обязательную маркировку на продукцию производители кресел-колясок, БАД, медизделий, антисептиков и детской воды обязаны будут с 1 октября, безалкогольных напитков - поэтапно с 1 декабря.

"Оперативное внедрение маркировки позволит максимально быстро начать очищать рынки от контрафакта и фальсификата, защитит граждан нашей страны от небезопасной продукции. Государству маркировка таких товаров даст дополнительные возможности управления. Легальный бизнес же сможет нарастить выручку и прибыль за счет увеличения объемов продаж после ухода с рынка подделок и контрафакта", - отметил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

По данным оператора, оборудования на рынке достаточно, на стоимость товаров обязательная маркировка не повлияет.

"Оборудования на рынке достаточно, сделаны значительные запасы, бизнес будет обеспечен в полном объеме. Кроме того, мы сформировали собственные запасы на складе в Подмосковье. Аппликаторы, принтеры, камеры технического зрения, риббоны, печатающие головки, картриджи, самоклеящийся материал и другие - более 10 тыс. единиц. Их хватит на 6 месяцев бесперебойной поддержки отраслей и запасы постоянно пополняются. Отмечу, что уже маркируются 11 товарных категорий. Ни в одной из них маркировка не повлияла на цены, не произойдет этого и с новыми товарами", - добавил Юсупов.