Российские IТ-компании подписали ценовую хартию

По словам замглавы Минцифры Максима Паршина, IТ-бизнес посредством хартии продемонстрировал зрелость и высокую ответственность

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Российские компании подписали ценовую хартию ответственного IТ-бизнеса о добровольном ограничении разработчиками программного обеспечения (ПО) опережающего роста цен на свое ПО. Соответствующая церемония состоялась в ходе конференции ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

"1 июня на площадке ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде состоялось подписание ценовой хартии ответственного IТ-бизнеса о добровольном ограничении разработчиками ПО опережающего роста цен на свое программное обеспечение. Инициаторами и подписантами документа стали ведущие IТ-компании страны", - сказано в сообщении министерства.

Предпосылками к подписанию хартии, согласно сообщению, стали риски значительного повышения стоимости замещающего ПО для клиентов из числа госкорпораций и госорганов, которые связаны с необходимостью срочного и экономически затратного перехода с иностранного на отечественное программное обеспечение.

По словам замглавы Минцифры Максима Паршина, IТ-бизнес посредством хартии продемонстрировал зрелость и высокую ответственность. "Речь не идет о заморозке цен. Иначе откуда компании возьмут средства на развитие, на наращивание темпов разработки новых национальных продуктов. Компании рассчитали оптимальный уровень ценовых ограничений. IТ-бизнес сегодня получает широкий круг мер поддержки. И в свою очередь поддерживает потребителей, в том числе и через ценовое самоограничение", - отметил он.

Подписание хартии большинством российских IТ-компаний предусмотрено удаленно, через сайт, однако в рамках ЦИПР на церемонии старта подписания к хартии первыми очно присоединились "1С", "Базальт СПО", "Лаборатория Касперского", "Мой Офис", "Редсофт" и TrueConf. "Хартия основывается на добровольном соблюдении участниками вышеизложенных принципов. Рассмотрение претензий по поводу их нарушения будет происходить в специально созданной этической комиссии, компетентность которой базируется на авторитете и экспертизе IТ-ассоциаций, инициировавших создание и подписание хартии", - говорится в сообщении.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".